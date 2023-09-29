BMW'den köklü değişim: 3 yıllık plan ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:10

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:10

BMW bu yılın başında yeni merkezin planlarını açıkladı. Marka Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Wackersdorf fabrikasında şirketin yüksek voltajlı bileşenleri için bir akü test merkezi inşa ediyor. Önümüzdeki üç yıl içinde tesise yaklaşık 100 milyon Euro aktarılması planlandığı da ek bilgiler yayımlanması ile açıklandı. Yatırımlar öncelikle test tezgâhı teknolojisini finanse edecek ve operasyon için gerekli olan mevcut bina altyapısını yükseltmek için kullanılacak.

Bu amaçla BMW, fabrika sahasındaki 80 numaralı salonu dönüştürüyor. İnşaat çalışmaları şu anda devam ediyor. İlk bölümün 2024 yılının ortalarında faaliyete geçmesi planlanıyor. Otomobil üreticisinden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GELECEKTEKİ BMW MODELLERİ

"O tarihten itibaren, toplam 8.442 m2'lik bir alanda, gelecekteki BMW Group modelleri için yüksek voltajlı bataryalar ve diğer elektrikli güç aktarım bileşenleri, üretimin başlamasından çok önce, geliştirmenin çok erken aşamalarında test edilecek. 2025'ten itibaren son aşamada, test merkezi aynı zamanda BMW Group'un bataryalı-elektrikli araçlarını seri üretimin resmi lansmanından önce doğrulamak ve gerekli üstün kaliteyi sağlamak için de kullanılacak."

Akü test merkezi, tesisin daha büyük bir şekilde yeniden düzenlenmesinin bir parçasını oluştururken 2024'ten itibaren BMW'nin yan kuruluşu Rolls-Royce için kapıların da burada üretileceği açıklandı. Bunlar daha sonra İngiltere'deki araçlara monte edilecek. Yeni kaporta atölyesi için gerekli hazırlıkların bu yıl yapılması planlanıyor. Wackersdorf, lüks markanın ilk elektrikli modeli Spectre'nin kapılarına katkıda bulunacak.

Wackersdorf test merkeziyle birlikte BMW, Bavyera'da bir başka batarya tesisi daha kuruyor. Kendi test donanımına sahip "Batarya Hücresi Yetkinlik Merkezi" Münih'te, "Hücre Üretim Yetkinlik Merkezi" (CMCC) ise Münih yakınlarındaki Parsdorf'ta yer alıyor. BMW şimdiye kadar satın alınan batarya hücrelerini montaja hazır batarya paketlerine monte etmek için mevcut araç fabrikaları arasında tesisler dağıttı. Otomobil üreticisi, Straubing yakınlarındaki Irlbach'ta muhtemelen yeni araçları için merkezi bir akü montaj tesisi kuracak.

YENİ FAALİYET ALANI

Tesis müdürü Christoph Peters, "BMW Group'un Wackersdorf lokasyonu, elektromobiliteye doğru dönüşüm için önemli bir kolaylaştırıcı olmaya hazırlanıyor" dedi ve şöyle konuştu:

"Denizaşırı fabrikalarımıza tedarik, kokpit üretimi ve 2024'ten itibaren Rolls-Royce modelleri için kapı üretimine ek olarak, bu Wackersdorf'un dördüncü ana faaliyet alanı olacak. Bu da tesisimizin gelecekteki yaşayabilirliğini güçlendiriyor."