Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı

VERGİ KAYBI VE SİSTEM AÇIKLARI

Türkiye’de ortalama bir cep telefonunun fiyatı 17 bin TL iken, bunun 8 bin 650 TL’si vergilere gidiyor. Kayıtdışı satışlardan kaynaklanan yıllık vergi kaybı ise 30 milyar TL’yi aşıyor. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) tanıdığı "anakart değişimi" yöntemi ile yurtdışından getirilen üst segment cihazlarda IMEI kaydı bypass edilebiliyor. Şu anda IMEI kaydı için 31 bin 602 TL olan harcın gelecek yıl 45 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Turnacı, anakart değişim başvurularının bu yılın ilk 9 ayında 8 bini aştığını ve kayıtdışı kullanımın arttığını belirtiyor.