Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı

Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı
cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 10:22
Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı

Cep telefonlarına getirilen yüksek vergi oranları ve taksit sınırlamaları, yasal satışları düşürürken, kayıtdışı cep telefonu satışlarını artırdı. Türkiye’de yasal olarak satılan cep telefonları yıllık 10 milyon adede kadar düşerken kayıtdışı satılan cihaz sayısının 3,5 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Yolcu beraberinde getirilen cihazlarla bu rakamın 5 milyona ulaşabileceği belirtiliyor.

Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı

KDV VE YÜZDE 50'LİK ÖTV YURTTAŞI ZORLUYOR

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, vergilerin ve taksit sınırlamalarının kayıtdışı satışları teşvik ettiğini söylüyor. Cep telefonlarına uygulanan Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrolü, KDV ve yüzde 50’lik ÖTV ile fiyatlar yurttaşlar için ciddi bir yük haline geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı kararla da 12 bin TL üzerindeki telefonlar için taksit sayısının 3 ayla sınırlanması alımı zorlaştırıyor.

Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı

ÖTV VE TAKSİT DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Turnacı, ÖTV’nin yüzde 50’den yüzde 20’ye düşürülmesi ve taksit sınırının 12 bin TL’den 30 bin TL’ye yükseltilmesiyle kayıtdışı satışların azalacağını ifade ediyor. Böylece yurttaşların yasal yollarla telefon alımına yöneleceğini ve devletin vergi gelirlerinin artacağını savunuyor.

Kaçak cep telefonu kullanımında olağanüstü artış! Vergi kaybı 30 milyar TL'yi aştı

VERGİ KAYBI VE SİSTEM AÇIKLARI

Türkiye’de ortalama bir cep telefonunun fiyatı 17 bin TL iken, bunun 8 bin 650 TL’si vergilere gidiyor. Kayıtdışı satışlardan kaynaklanan yıllık vergi kaybı ise 30 milyar TL’yi aşıyor. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) tanıdığı "anakart değişimi" yöntemi ile yurtdışından getirilen üst segment cihazlarda IMEI kaydı bypass edilebiliyor. Şu anda IMEI kaydı için 31 bin 602 TL olan harcın gelecek yıl 45 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Turnacı, anakart değişim başvurularının bu yılın ilk 9 ayında 8 bini aştığını ve kayıtdışı kullanımın arttığını belirtiyor.

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