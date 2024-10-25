TUSAŞ saldırısında yeni ayrıntılar: Cevap alınamayan cep telefonu araması, taksicinin kaderini değiştirdi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:20

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:25

Türkiye, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla sarsıldı. Saldırıda şehit olanlar Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Teröristler, sevgili gibi davranarak bindikleri taksinin şoförünü katletmiş ve ardından TUSAŞ binasına giderek saldırıyı gerçekleştirmişti. Bir başka taksicinin açmadığı telefon sayesinde hayatının kurtulduğu ortaya çıktı.

BİR BAŞKA TAKSİCİ ÖLDÜRÜLMEKTEN KURTULDU

T24 yazarı Tolga Şardan, teröristlerin bir gün önce keşif için kullandıkları taksinin şoförünün numarasını aldıklarını ancak taksicinin ertesi gün çalan telefona cevap vermediği için öldürülmekten kurtulduğunu yazdı.

Tolga Şardan, şunları aktardı:

İki teröristin, TUSAŞ’ın G1 kapısına yönelik eylemden bir gün önce saldırı için keşif yaptıkları belirlendi.

İki terörist, bir gün önce yine aynı taksi durağına gelerek bir taksiye binip, çantasız ve yüksüz biçimde TUSAŞ’ın G1 kapısına gelip aynı taksi ile döndüler. Bu arada kiraladıkları taksicinin telefon numarası aldılar. Daha sonra tekrar aramak için. Ertesi gün, yani eylemden önce telefon numarasını arayıp taksiciye ulaşmak istediler. Ancak taksici telefonu açmadı. İlk günkü taksiciye ulaşamayınca yolun karşısına geçerek duraktaki yolcu sırasını bekleyen Murat Arslan’ın aracına binip eylem için yola çıktı, iki terörist.

Yolda Arslan’ı katlettiler. Beraberinde getirdikleri silahlar ve mühimmatları kullanarak vahim eylemi gerçekleştirdiler.

Murat Arslan, kardeşiyle birlikte taksicilik yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Kader, aynı durakta beraber çalıştığı meslektaşının telefonunu açmaması nedeniyle kendisini iki teröristle karşılaştırdı. Hiçbir şeyden habersiz aldığı iki müşterinin katletmesiyle ülke tarihinin en dikkat çeken terör eylemlerinden birisinin kurbanı oluverdi Arslan. Tıpkı, eşinin evlilik yıldönümü için gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gelen Başmühendis Zahide Güçlü Ekici gibi. Kalite kontrolörü Cengiz Coşkun, personel Hasan Hüseyin Cambaz ve özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan gibi.