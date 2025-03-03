SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?
Kıdem tazminatının fona devredileceği iddiaları üzerine SGK Uzmanı İsa Karakaş son gelişmeleri değerlendirdi.
İşçilerin 'Kıdem tazminatı kaldırılıyor' şeklindeki haberlerle ilgili endişeleri sürerken, SGK Uzmanı İsa Karakaş bu tür söylentilerin zaman zaman gündeme geldiğini vurgulayarak son durumu değerlendirdi.
Kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi fonuna devredileceği iddiaları kafaları karıştırdı.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Kıdem tazminatının mevcut haliyle devam edeceğinden tamamen eminim" diyerek açıklama yaptı.
Karakaş, bugünkü yazısında, "Kıdem tazminatına el konulacak! Kıdem tazminatı fona devredilecek! Kıdem tazminatı TES’e geçecek…" şeklindeki haberlerin kaynağının, hükümetin OVP programında yer alan işverenlerin katılımıyla OKS’ye dayalı TES’in, bu yılın son çeyreğinde hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.
'SON DERECE EMİNİM'
Medyanın haberlerinin asılsız olmadığını, kaynağının TES olduğunu belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:
30 yıla varan bürokratlık ve bu alanlarda komisyonlarda görev yapmış en büyük işçi sendika ve konfederasyonlarında binlerce işçi liderini eğitmiş en büyük işveren kuruluşlarında konferanslar vermiş Başuzman olarak kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece emin olduğumun altını çizmek isterim…
'FONA DEVİR HER DAİM GÜNDEME GELMİŞTİR'
Özellikle 2003 yılında tamamen değiştirilen İş Kanunu ile birlikte ülkemizde kıdem tazminatının fona devredilmesi konusu her daim gündeme gelmiştir.
'KIDEM TAZMİNATINIZA HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK'
Lafın özü değerli işçi arkadaşlar, sakın bu haberler nedeniyle işinizi gücünüzü bırakmayın.
Kıdem tazminatınıza hiçbir şey olmayacak. Daha önceki yazılarımda da söylediğim üzere kazanılmış haklarınıza dokunulmayacak…
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