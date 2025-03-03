SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?

30 yıla varan bürokratlık ve bu alanlarda komisyonlarda görev yapmış en büyük işçi sendika ve konfederasyonlarında binlerce işçi liderini eğitmiş en büyük işveren kuruluşlarında konferanslar vermiş Başuzman olarak kıdem tazminatının mevcut uygulamasının değişmeyeceğinden son derece emin olduğumun altını çizmek isterim…