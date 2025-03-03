Son dakika... TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılı şubat ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,05 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış yüzde 53,83 olarak kaydedildi. Tüketici fiyatları ise aylık bazda 2,27 artış gösterdi.
ENAG VERİLERİ
Bağımsız araştırma grubu ENAGrup, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, Şubat ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3,37 arttı.
ENAG'ın günlük fiyat değişimlerinden elde ettiği verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 79,51 olarak hesaplandı.
Açıklamada, TÜİK ve ENAG verilerinin ana harcama gruplarına göre karşılaştırıldığı belirtildi.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine 20 ekonomist katıldı.
Anket sonuçlarına göre şubat ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2.97 olarak belirlenmişti.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, şubat ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 3.19 arttı.
Bu oran, ocak ayında yüzde 5.16 seviyesindeydi. İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.33 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 35.10 oldu.
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