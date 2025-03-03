Son dakika... TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2025 yılı şubat ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,05 arttı. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış yüzde 53,83 olarak kaydedildi. Tüketici fiyatları ise aylık bazda 2,27 artış gösterdi.