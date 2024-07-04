Kira artışında yeni döneme dikkat! 'Ev sahibinin bazı talepleri yasal değil'
İktidarın yol açtığı yüksek enflasyondan ötürü 2 yıldır konut kiralarında tavan zam oranı uygulanıyor.
8 Haziran 2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te bir yıl daha uzatılmıştı.
Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam oranı 2 Temmuz 2024'te sona erdi.
Tavan zam sınırının kalkmasının kiralık konut piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Uygulama yürürlükten kalkınca kira artışı eski sisteme döndü. Böylece kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak.
Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, kira artış oranlarındaki yüzde 25 artış sınırının 1 Temmuz itibarıyla ortadan kalkmasının ardından oluşabilecek yanlışlar konusunda uyarılarda bulundu.
Kira artış ile ilgili yeni dönemi değerlendiren Duman, “Kira artış oranında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla ortadan kalktı. Yeni kira oranı ev ve işyerlerinde yüzde 65.07 oldu. Yeni dönemde özellikle kiracılar ile ev sahipleri arasında bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Temmuz ayı öncesinde yeni kira artışı yapan ev sahipleri, bir sene bu artışa uymak zorundalar" ifadelerini kullandı.
Ev sahiplerinin yeniden zam talep etmesinin yasal olmadığını belirten Duman, "Yeniden aradaki fark kiracıdan talep edilemez. Ev veya dükkan sahipleri bu orandan daha fazla zam yapamayacaklar. Özellikle kiracıların bu konuda duyarlı olmaları gerekiyor. yaz aylarına girdiğimizde öğrenciler ve tayin bekleyen memurların gittikleri şehirlerde kiralama yaparken bu hususlar doğrultusunda sözleşme yapmaları önem arz ediyor” dedi.
Kiracılar da uyarılarda bulunan Duman, şunları söyledi;
“Yeni dönem ile birlikte ev sahipleri sözleşme bitmemesine rağmen zam talebinde bulunabilir. Ancak bu yasal değildir. Kiracıların buna mutlaka karşı çıkmaları ve sözleşme bitiminden sonra yeni zam uygulanması gerektiğini ev sahiplerine bildirmeleri gerekiyor.”
Ev sahiplerinin yeni dönemde beklentilerinin karşılanacağına dikkat çeken Duman, “Öte yandan yüzde 25'lik zam dilimi nedeniyle bölgelere göre çok düşük fiyatlarda kalan kiralık evler ise yeni dönemde yüzde 60'lık artışla dengelenecektir. Mağdur olan ev sahiplerinin bu sayede sorunları çözüme kavuşacaktır. Yeni geçilen dönemle birlikte bölgelerdeki fiyatlar arasındaki fark azalacaktır” diye konuştu.
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