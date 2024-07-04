Kira artışında yeni döneme dikkat! 'Ev sahibinin bazı talepleri yasal değil'

Kira artış ile ilgili yeni dönemi değerlendiren Duman, “Kira artış oranında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla ortadan kalktı. Yeni kira oranı ev ve işyerlerinde yüzde 65.07 oldu. Yeni dönemde özellikle kiracılar ile ev sahipleri arasında bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Temmuz ayı öncesinde yeni kira artışı yapan ev sahipleri, bir sene bu artışa uymak zorundalar" ifadelerini kullandı.