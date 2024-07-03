Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
Milyonlarca ev sahibi ve kiracı temmuz ayında kira artış oranını merak ediyor.
Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam sınırı 2 Temmuz itibariyle sona erdi.
Yeni dönemde konut kira artışı artık 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.
Böylece ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak ve sözleşme yenileme dönemi temmuz öncesi olanlar bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni artış oranı da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.
Kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamı yüzde 65,07 oldu.
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