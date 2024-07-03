Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 10:28
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı temmuz ayında kira artış oranını merak ediyor.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik tavan zam sınırı 2 Temmuz itibariyle sona erdi. 

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Yeni dönemde konut kira artışı artık 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Böylece ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak ve sözleşme yenileme dönemi temmuz öncesi olanlar bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni artış oranı da belli oldu.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. 

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu

Kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamı yüzde 65,07 oldu. 

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