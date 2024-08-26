Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu
Son dönemde bazı mülk sahipleri, tahliye taahhütnamesi uygulamasını suistimal ederek kiracıların imzasını taklit ediyor.
Bu durum, belgede sahtecilik suçu oluşturmasına rağmen, itiraz süresinin sadece 7 gün olması nedeniyle birçok kiracı için büyük bir tehdit oluşturuyor.
Özellikle yaz tatilinde evden uzak kalan kiracılar, bu oyunun kurbanı oluyor.
Uzmanlar, bu tür davaların artış gösterdiğini ve birçok kiracının evi boşaltmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Ekonomim'in haberine göre, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar, yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle daha da karmaşık hale geliyor.
Özellikle son dönemde bazı mülk sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye taahhütnamesi düzenlemeye başladı.
Bu durum, hem kiracılar hem de hukukçular için ciddi bir sorun teşkil ediyor.
Yasal olarak belgede sahtecilik suçu kapsamına giren bu eylem, kiracılar açısından büyük mağduriyetlere yol açıyor.
Ev sahiplerinin bu yönteme başvurmalarının en büyük nedenlerinden biri, tahliyeye itiraz süresinin yalnızca 7 gün olması.
Bu kısa süre zarfında kiracılar, sahte imza ile düzenlenen belgeleri fark edemeyebiliyor veya itiraz etmekte geç kalabiliyor.
Özellikle yaz tatillerinde, evde bulunmayan kiracılar için bu durum daha da büyük bir risk teşkil ediyor.
Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz'in Avukat Ragıp Şengül, son dönemde bu tür davaların ciddi bir artış gösterdiğini belirtti.
Şengül, "Son zamanlarda, imzanın olduğu ancak tarihin eksik olduğu veya tamamen sahte düzenlenmiş tahliye taahhütnameleri ile karşılaşıyoruz. Bu tür durumlar, belgede sahtecilik suçunu oluşturur ve eğer tespit edilirse, bu suçu işleyenler için cezai yaptırımlar söz konusu olabilir" dedi.
Şengül, sulh hukuk mahkemelerinde bu tür davaların sayısının 2021 dönemine kıyasla 3-4 kat arttığını ifade ederek, "Bu tür durumlarla her gün karşılaşıyoruz. Kiracılar, özellikle yaz aylarında tatilde olduklarında bu sahte belgeleri fark edemeyebiliyor ve 7 günlük itiraz süresini kaçırdıklarında büyük mağduriyetler yaşıyorlar" diye ekledi.
Kiracıların bu tür sahtecilik girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve şüphe duydukları durumlarda vakit kaybetmeden hukuki yardım almaları büyük önem taşıyor.
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