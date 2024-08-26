Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Şengül, "Son zamanlarda, imzanın olduğu ancak tarihin eksik olduğu veya tamamen sahte düzenlenmiş tahliye taahhütnameleri ile karşılaşıyoruz. Bu tür durumlar, belgede sahtecilik suçunu oluşturur ve eğer tespit edilirse, bu suçu işleyenler için cezai yaptırımlar söz konusu olabilir" dedi.