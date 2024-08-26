Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2024 Pazartesi, 12:30
Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Son dönemde bazı mülk sahipleri, tahliye taahhütnamesi uygulamasını suistimal ederek kiracıların imzasını taklit ediyor. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Bu durum, belgede sahtecilik suçu oluşturmasına rağmen, itiraz süresinin sadece 7 gün olması nedeniyle birçok kiracı için büyük bir tehdit oluşturuyor. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Özellikle yaz tatilinde evden uzak kalan kiracılar, bu oyunun kurbanı oluyor. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Uzmanlar, bu tür davaların artış gösterdiğini ve birçok kiracının evi boşaltmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Ekonomim'in haberine göre, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar, yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle daha da karmaşık hale geliyor. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Özellikle son dönemde bazı mülk sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek tahliye taahhütnamesi düzenlemeye başladı. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Bu durum, hem kiracılar hem de hukukçular için ciddi bir sorun teşkil ediyor. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Yasal olarak belgede sahtecilik suçu kapsamına giren bu eylem, kiracılar açısından büyük mağduriyetlere yol açıyor.

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Ev sahiplerinin bu yönteme başvurmalarının en büyük nedenlerinden biri, tahliyeye itiraz süresinin yalnızca 7 gün olması. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Bu kısa süre zarfında kiracılar, sahte imza ile düzenlenen belgeleri fark edemeyebiliyor veya itiraz etmekte geç kalabiliyor. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Özellikle yaz tatillerinde, evde bulunmayan kiracılar için bu durum daha da büyük bir risk teşkil ediyor.

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz'in Avukat Ragıp Şengül, son dönemde bu tür davaların ciddi bir artış gösterdiğini belirtti. 

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Şengül, "Son zamanlarda, imzanın olduğu ancak tarihin eksik olduğu veya tamamen sahte düzenlenmiş tahliye taahhütnameleri ile karşılaşıyoruz. Bu tür durumlar, belgede sahtecilik suçunu oluşturur ve eğer tespit edilirse, bu suçu işleyenler için cezai yaptırımlar söz konusu olabilir" dedi.

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Şengül, sulh hukuk mahkemelerinde bu tür davaların sayısının 2021 dönemine kıyasla 3-4 kat arttığını ifade ederek, "Bu tür durumlarla her gün karşılaşıyoruz. Kiracılar, özellikle yaz aylarında tatilde olduklarında bu sahte belgeleri fark edemeyebiliyor ve 7 günlük itiraz süresini kaçırdıklarında büyük mağduriyetler yaşıyorlar" diye ekledi.

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu belli oldu

Kiracıların bu tür sahtecilik girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve şüphe duydukları durumlarda vakit kaybetmeden hukuki yardım almaları büyük önem taşıyor.

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