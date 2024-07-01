O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!
Konut kira artışında yeni dönem başladı.
Yüksek enflasyondan ötürü son iki yıldır kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde yüzde 25'lik tavan zam sınırı uygulanıyordu.
1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle tavan zam sınırı uygulaması sona erdi.
Böylece konut kiraları yeniden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek.
Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.
Temmuz ayının kira artış oranı ise haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
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