O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 10:10
O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

Konut kira artışında yeni dönem başladı.

O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

Yüksek enflasyondan ötürü son iki yıldır kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde yüzde 25'lik tavan zam sınırı uygulanıyordu.

O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle tavan zam sınırı uygulaması sona erdi. 

O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

Böylece konut kiraları yeniden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenecek.

O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

Temmuz ayının kira artış oranı ise haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. 

O uygulama resmen sona erdi: Kiralarda yeni dönem başladı!

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

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