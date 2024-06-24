Kira ödememek için trende yaşıyor: 600 bin kilometreyi aştı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:36

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:36

Lasse Stolley evsiz. Bu yüzden birinci sınıf bir Deutsche Bahn vagonuna biniyor ve her gün Almanya ve komşu Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaklaşık 600 kilometre yol kat ediyor. Trende uyuyor, kahvaltısını yemekli vagonda yapıyor, kıyafetlerini kompartımanın lavabosunda yıkıyor ve halka açık yüzme havuzlarında duş alıyor.

Stolley "Trende yaşarken mahremiyet diye bir şey yok" diyor. Okulu bırakan genç bu konuda bir sorun yaşamıyor çünkü yaşam tarzının pek çok avantajı olduğunu düşünüyor: Çok fazla özgürlüğüm var ve her gün nereye gitmek istediğime karar verebiliyorum; ister Alpler'e, ister büyük bir şehre ya da denize. Tamamen esneğim."

DİJİTAL GÖÇEBE HAYATI

Kendisini dijital göçebe olarak adlandıran Alman genç, diğer yolcuların arasında oturup dizüstü bilgisayarında çalışıyor, boyun yastığı ve seyahat battaniyesiyle dolaşıyor ve gürültü önleyici kulaklıklar kullanıyor. Kendisi bir yazılımcı, dolayısıyla işini yapmak için ihtiyaç duyduğu tek şey bir dizüstü bilgisayar.

Tuhaf ama ilginç yaşam tarzı olan Stolley bir Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Trende yaşam bana istediğim zaman nereye gitmek istediğimi seçme özgürlüğü veriyor. Sabah Baltık Denizi kıyısında kahvaltı etmek ve akşam Alpler'de gün batımının tadını çıkarmak. Olasılıklar sonsuz!"

16 YAŞINDA EVDEN AYRILDI

Dijital göçebe, 2022 yılında 16 yaşındayken Almanya'nın kuzeyindeki memleketi Fockbek'ten ayrıldı. Trenlerde yaşamaya başladığında Stolley, ikinci sınıf öğrenci biletini yıllık 2.800 dolara satın aldı. Uzun mesafeli seyahatler için kendisine yüzde25 indirim uygulanıyordu.

TRENDE YAŞAMAK KAÇA MAL OLUYOR?

Daha sonra biletini birinci sınıfa yükselten Stolley 6000 euroluk daha geniş ve rahat koltukları olan, daha sakin ve sessiz yolculuk yapmaya başladı. Ayrıca DB Lounge'lara, ücretsiz wifi'ye ve ICE (InterCity Express) trenlerinde bazen ücretsiz yiyecek ve içeceklere erişimi var.

600 BİN KM'YI AŞTI

Ailesinin Schleswig-Holstein'daki evinden 16 yaşında ayrılma kararı alan Stolley, Business Insider'a verdiği demeçte, "Almanya'daki tüm Deutsche Bahn trenlerinde sınırsız seyahat hakkı veren ve istediğim rotada seyahat etmeme olanak tanıyan Bahncard 100 aldım ve o zamandan beri Almanya'daki uzun mesafeli yolculuklarda evimde gibiyim. Toplamda 600 bin kilometreden fazla yol kat ettim" ifadelerini kullandı.