Knight Frank raporu: Ultra zengin sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu

AKP iktidarının zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren ekonomi politikaları uluslararası raporlara da yansıdı.

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in raporuna göre, 2023’te önceki yıla göre oransal olarak en çok ultra zengin artışı Türkiye’de gerçekleşti.