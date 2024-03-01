Mukesh Ambani kimdir? Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin ne kadar serveti var?

2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan , Mukesh Ambani, bu kez oğluna yapacağı düğünle gündem oldu. Peki, Mukesh Ambani kimdir? Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin ne kadar serveti var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:15
Mukesh Ambani kimdir? Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin ne kadar serveti var?
Abone Ol google-news

Hint iş insanı ve milyarder olan Mukesh Ambani, oğluna yapacağı düğünle sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Mukesh Ambani kimdir? Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin ne kadar serveti var?

MUKESH AMBANİ KİMDİR?

Hint milyarder iş insanı ve petrokimya firması Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani, 19 Nisan 1957'de İngiliz kolonisi Aden'de (bugünkü Yemen) doğdu. Ancak Ambani sadece kısa bir süre Yemen'de yaşadı, çünkü babası 1958'de baharat ve tekstil ticareti yapmak amacıyla Hindistan'a geri dönmeye karar verdi.

Mukesh Ambaniile üvey kardeşi Anand Jain ile birlikte Mumbai'nin kalburüstü semtlerinden biri olan Pedder Road'da Hill Grande High School adında, zengin çocuklarının gidebildiği bir özel okulda eğitim hayatına başladı. Liseyi yine Mumbai'de, bir Cizvit tarikatına bağlı Hristiyan okulu St. Xavier's College 'da okudu. Daha sonra da Mumbai'de Institute of Chemical Technology'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu. 1981'te Reliance'ta çalışmaya başladı ve babasının 2002'deki ölümünden sonra şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldı. 

MUKESH AMBANİ'NİN NE KADAR SERVETİ VAR?

2007'den beri Forbes dergisinin Dünyanın en zenginleri listesinde yer almaktadır. 2010 yılında 29 milyar dolarlık tahmin edilen serveti ile 4. sıraya kadar yükseldi. Elinde bulunan hisse senetlerinin değerinin hızla yükselmesinden dolayı basında yer alan bazı haberlere göre 2007 yılında 63.2 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi idi.


Mukesh Ambani haberleri Hindistan haberleri en zengin haberleri

İlgili Haberler

Yağ yakımında on kat daha fazla etki yaratıyor! İşte Hindistan cevizi sirkesinin faydaları...

Yağ yakımında on kat daha fazla etki yaratıyor! İşte Hindistan cevizi sirkesinin faydaları...
Mardinli tavus kuşu Hindistan’da uçtu

Mardinli tavus kuşu Hindistan’da uçtu
Hindistan'ın eşsiz lezzeti,5 bin yıllık şifa deposu çay: Masala çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Hindistan'ın eşsiz lezzeti,5 bin yıllık şifa deposu çay: Masala çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aya Yorgi beton olmasın

Aya Yorgi beton olmasın
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!

Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
Bu fotoğraf, yaklaşık 25 milyon TL kaybettirdi!

Bu fotoğraf, yaklaşık 25 milyon TL kaybettirdi!
Paris Olimpiyatları için siber saldırı tehlikesi gündemde

Paris Olimpiyatları için siber saldırı tehlikesi gündemde
En kolayı böyle oluyormuş: İşte limon sıkacağında pratik İçli Köfte tarifi...

En kolayı böyle oluyormuş: İşte limon sıkacağında pratik İçli Köfte tarifi...
Spotify eğlenceli bir özellikle geldi: Şarkı Falcısı

Spotify eğlenceli bir özellikle geldi: Şarkı Falcısı