Deprem bölgesinde 7 milyarlık konut ihalesi: Yine yandaşı zengin ettiler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Hatay, Malatya ve Osmaniye’de konut yapımı için dört farklı ihaleye çıktı. Toplam bedeli 7 milyar 172 milyon TL olan ihaleler AKP iktidarına yakın şirketlere verildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 29.02.2024 - 03:00
Deprem bölgesinde 7 milyarlık konut ihalesi: Yine yandaşı zengin ettiler
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Hatay Defne’de 5. Bölge 2. Etap’ta yapılacak 840 adet konut için 31 Ocak’ta ihaleye çıkıldı. Pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihaleyi 2 milyar 161 milyon TL’ye Ottokent İnşaat ve Enam Yapı İş ortaklığı aldı. MERSİS’te yer alan bilgiye göre söz konusu iki şirketin sahibi iş insanı Osman Gazi Kandaş. Kandaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın bir isim. İki şirket de aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Kandaş, Ottotek İnşaat şirketiyle 10 kamu ihalesi aldı. Kandaş’ın diğer şirketi Enam Taahüt İnşaat da kamudan 43 ihale aldı. 

Defne’de 5. Bölge 1. Etap’ta 732 adet konut inşaatı için 30 Ocak’ta ihaleye çıkıldı. Pazarlık usülü ihaleyi 1 milyar 956 milyon TL’ye Binbay İnşaat ve Arter Taahüt İnşaat şirketi aldı. Binbay şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Binbay, 2018 seçimlerinde AKP’den Siirt vekil aday adayı olmuştu. Binbay İnşaat, TOKİ’den 22 kamu ihalesi aldı.  

Malatya Darende’de 256 adet konut 4 adet dükkan ve 1 adet ilkokul yapımı için çıkılan ihaleyi 687 milyon TL’ye Halil Koç ve MFK Mühendislik İnşaat iş ortaklığı aldı. MFK Mühendislik’in sahibi Mustafa Feyzi Koç’un  iktidara yakınlığıyla bilinen yerel haber sitesinin bulunduğu ifade ediliyor. Şirket, 24 kamu ihalesi aldı.

Osmaniye’de 1017 adet konut yapımı ihalesini Aydur İnşaat aldı. İhalenin toplam bedeli  2 milyar 368 milyon TL. Şirket, 47 kamu ihalesine imza attı.


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