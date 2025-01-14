Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?
cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 13:08
Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından, konut kredisi faiz oranlarında da düşüş yaşandı. 

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadeli konut kredisi sunan bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu.

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine gerilerken, 120 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 2,79 olarak kaydedildi.

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

GERİ ÖDEME PLANLARI

500 bin TL'lik 120 ay vadeli kredi için:

Aylık taksit: 14 bin 483 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

1 milyon TL'lik kredi için:

Aylık taksit: 28 bin 966 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 494 bin TL

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI (120 AY VADELİ)

Ziraat Bankası: Yüzde 2,79

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

QNB Finansbank: Yüzde 2,84

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Garanti BBVA: Yüzde 2,88

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Akbank: Yüzde 2,89

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Vakıf Katılım ve Türkiye Finans (Kar Payı): Yüzde 2,99

Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

İş Bankası: Yüzde 3

TCMB konut kredisi faiz vade

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