Konut kredisinde bankaların faiz oranları düştü: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından, konut kredisi faiz oranlarında da düşüş yaşandı.
14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadeli konut kredisi sunan bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu.
FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ
60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları yüzde 2,84 seviyesine gerilerken, 120 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 2,79 olarak kaydedildi.
GERİ ÖDEME PLANLARI
500 bin TL'lik 120 ay vadeli kredi için:
Aylık taksit: 14 bin 483 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 753 bin TL
1 milyon TL'lik kredi için:
Aylık taksit: 28 bin 966 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 494 bin TL
BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI (120 AY VADELİ)
Ziraat Bankası: Yüzde 2,79
QNB Finansbank: Yüzde 2,84
Garanti BBVA: Yüzde 2,88
Akbank: Yüzde 2,89
Vakıf Katılım ve Türkiye Finans (Kar Payı): Yüzde 2,99
İş Bankası: Yüzde 3
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!