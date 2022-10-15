KYK borçları nasıl silinecek? İşte düzenlemenin ayrıntıları

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor.

Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.