Son Dakika: AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan 'KYK borcu' açıklaması
Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KYK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, anaparaya dönüyoruz" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Elitaş'ın açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:
"Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyorsuz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, anaparaya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak"
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