Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2024 Cuma, 11:34
Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. 

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

12 AY SONRASI BEKLENTİ DÜŞTÜ

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

DOLAR TAHMİNİ BELLİ OLDU

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,36'dan 37,27'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,51'den 42,03'e çıktı

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Bir önceki anket döneminde 27,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,5 milyar dolara indi.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,7 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'de sabit kalırken, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'e düştü.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ 

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

TCMB Piyasa katılımcıları anketi dolar

En Çok Okunan Haberler