Dolar rekor kırdı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:23

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:23

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 33,63'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 33,70'den işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda Euro/TL de yüzde 0,20 yükselişle 37,02'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 102,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. Öte yandan, dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında gelirken istihdam piyasasındaki beklentiler üzerindeki soğuma endişesini yatıştırdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, şu sıralarda yüzde 3,93'te dengelendi.

Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.

Bugün, Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.