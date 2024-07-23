Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2024 Salı, 09:42
Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK), bugün saat 14.00'te yılın yedinci faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Toplantının tarihi, Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle bir hafta erkene çekilmişti.

Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?

Merkez Bankası, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.

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