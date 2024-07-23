Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK), bugün saat 14.00'te yılın yedinci faiz kararını açıklayacak.
Toplantının tarihi, Merkez Bankası Başkanı'nın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle bir hafta erkene çekilmişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.
Merkez Bankası, haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.
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