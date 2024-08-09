Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutacak mı? Ünlü iktisatçı tablo tablo anlattı

Eğilmez, “Geçmiş 20 ayın aylık enflasyon ortalamasının yüzde 3,92 olduğunu dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik yılsonu tahmininin tutması için mucizeler gerekiyor. Yüzde 44,6 bile zor bir hedef gibi duruyor. Bir de gerçek yaşamdaki enflasyon oranları var ki onu ne siz sorun ne ben söyleyeyim" ifadelerini kullandı.