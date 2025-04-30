Tarih verildi: Altında rekor bekleniyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…
30 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Nisan 2025 Çarşamba...
EMTİA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nun nisan sayısında, küresel emtia fiyatlarının 2026'da son altı yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini açıkladı.
Raporda, zayıf ekonomik büyüme ve yüksek petrol arzının etkisiyle fiyatların 2020’den bu yana görülmeyen seviyelere düşeceği, bunun kısa vadeli enflasyon risklerini azaltabileceği ancak birçok gelişmekte olan ekonominin beklentilerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
Emtia fiyatlarının 2025'te yüzde 12,4 ve 2026'da yüzde 4,8 gerilemesi öngörülürken, nominal olarak salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalacak fiyatların enflasyona göre düzeltilmiş haliyle 2015-2019 ortalamasının altına düşebileceği kaydedildi.
DÜŞÜŞ BU YIL HIZLANACAK
Enerji fiyatlarının 2023 ve 2024’te enflasyonu baskıladığı vurgulanan raporda, bu yıl düşüşün hızlanacağı, yüksek tarifelerin de fiyat etkilerini sınırlayabileceği aktarıldı. Enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 17,4, 2026’da ise yüzde 5,9 gerilemesi bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatının 2025'te ortalama 64 dolara düşeceği, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla talebin baskılandığı ifade edildi.
Gıda fiyatlarının ise 2025’te yüzde 7, 2026’da yüzde 0,9 düşeceği tahmin ediliyor. Bu gerilemenin, artan gıda güvensizliği karşısında insani yardımlara katkı sağlayabileceği belirtildi.
ALTINDA REKOR BEKLENİYOR
Altın fiyatlarının bu yıl yeni bir rekor kırması, ardından 2026'da istikrar kazanması bekleniyor. Jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle, altının iki yıl boyunca salgın öncesi ortalamanın yüzde 150 üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Buna karşılık, Çin’deki emlak sektöründeki yavaşlama ve ticaret gerilimleri nedeniyle endüstriyel metal fiyatlarının 2025-2026’da gerileyeceği belirtildi.
Gram altın: 4 bin 91 TL
Çeyrek altın: 6 bin 782 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 24 TL
Ons altın: 3 bin 303 dolar
Yarım altın: 13 bin 564 TL
Tam altın: 26 bin 946 TL
Gremse altın: 67 bin 572 TL
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