Tarih verildi: Altında rekor bekleniyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Raporda, zayıf ekonomik büyüme ve yüksek petrol arzının etkisiyle fiyatların 2020’den bu yana görülmeyen seviyelere düşeceği, bunun kısa vadeli enflasyon risklerini azaltabileceği ancak birçok gelişmekte olan ekonominin beklentilerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.