Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İşte Ekonomim'de yer alan habere göre bankaların TL mevduat faizlerinde son durum...