Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...
Merkez Bankası'na göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53 seviyesini aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranı kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İşte Ekonomim'de yer alan habere göre bankaların TL mevduat faizlerinde son durum...
ING
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.038 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.038 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL
Yapı Kredi Bankası
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 35.715 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.715 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 39.868 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.868 TL
Vakıfbank
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 35.715 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.715 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 35
Net getiri: 29.071 TL
Vade sonu ödeme: 1.029.071 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- AKP’nin yenemediği aday!
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi!
- Gram altın rekor tazeledi!
- Benim için bu bir final. Son seçimim
- 'Konuştum, ne gerek vardı dedim'
- Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
- Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti