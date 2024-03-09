Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Merkez Bankası'na göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 53 seviyesini aşarak, son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranı kaç oldu?

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2024 Cumartesi, 11:16
Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevduatların önemli kısmını oluşturan 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53,3 ile Nisan 2002 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İşte Ekonomim'de yer alan habere göre bankaların TL mevduat faizlerinde son durum...

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

ING

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.038 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.038 TL

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Yapı Kredi Bankası

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 35.715 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.715 TL

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 39.868 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.868 TL

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Vakıfbank

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 35.715 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.715 TL

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde... Bankaların faiz yarışı kızıştı! İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri...

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 35

Net getiri: 29.071 TL

Vade sonu ödeme: 1.029.071 TL

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