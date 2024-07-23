Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.
PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.
Merkez Bankası tarafından bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da açıkladı.
Buna göre, 12 Temmuz haftası itibarıyla 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,34 olurken 3 aya kadar vadede ise yüzde 59,56 oranında gerçekleşti.
Bazı bankalarda mevduat faizi getirisi asgari ücreti de aştı.
İşte banka banka 250 bin TL'nin mevduat faizi getirisi:
Denizbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 268 bin 196 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 266 bin 301 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 25
Vade Sonu Tutar: 259 bin 477 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 265 bin 965 TL
ING
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 267 bin 347 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 268 bin 196 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 39
Vade Sonu Tutar: 264 bin 784 TL
VakıfBank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 268 bin 196 TL
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