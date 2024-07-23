Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2024 Salı, 14:32
Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı. 

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Merkez Bankası tarafından bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da açıkladı.

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Buna göre, 12 Temmuz haftası itibarıyla 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,34 olurken 3 aya kadar vadede ise yüzde 59,56 oranında gerçekleşti.

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Bazı bankalarda mevduat faizi getirisi asgari ücreti de aştı.

İşte banka banka 250 bin TL'nin mevduat faizi getirisi:

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Denizbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 268 bin 196 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 266 bin 301 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Garanti

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 25

Vade Sonu Tutar: 259 bin 477 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

İş Bankası

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 265 bin 965 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

ING 

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 267 bin 347 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Akbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 48 

Vade Sonu Tutar: 268 bin 196 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

Halkbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 39 

Vade Sonu Tutar: 264 bin 784 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! 250 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti aştı

VakıfBank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün 

Faiz: Yüzde 48 

Vade Sonu Tutar: 268 bin 196 TL

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