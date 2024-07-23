Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 14:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

TCMB, haziran ayı toplantısında da faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını öngörüldü.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olarak kaydedildi.

TOPLANTI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.

Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alındı.

Karahan, G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.

DÖRT AYDIR PAS GEÇİYOR

Merkez Bankası; politika faizini haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta 250 baz puan artırmıştı.

Şubat ayında politika faizini 45 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.

Banka; nisan, mayıs ve haziran ayında ise yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

TEMMUZ AYINDA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

TCMB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir.

"ENFLASYONİST BASKILARI CANLI TUTUYOR"

Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

"BOZULMA DURUMUNDA PARA POLİTİKASI SIKILAŞACAKTIR"

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."