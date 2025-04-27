Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 09:00
Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesinin ardından, piyasalardaki likidite yönetimi büyük oranda bu yeni seviyeye göre şekillenmeye başladı.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Bankalar ise hem müşteri çekmek hem de fon sağlamak adına mevduat faizlerini yükselterek güçlü bir rekabet ortamı oluşturdu.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Haftanın başında yalnızca tek bir bankada görülen yüzde 50 seviyesindeki faiz oranı, hafta sonuna doğru birden fazla bankada yaygın hale gelirken, en yüksek faiz oranı yüzde 52 seviyesine yaklaştı.

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

BANKALARDA MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE DURUMDA?

Bankaların sunduğu güncel ve yüksek faizli mevduat hesaplarının listesi şu şekilde: 

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 26 bin 455 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 26 bin 455 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 33 bin 162 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 33 bin 162 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 33 bin 907 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 33 bin 907 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 25 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 35 bin 25 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 36 bin 142 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 142 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 36 bin 142 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 142 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 35 bin 770 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 35 bin 770 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 36 bin 515 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 515 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 36 bin 515 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 515 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

DENİZBANK (KAPTAN HESAP)

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 36 bin 888 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 888 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 37 bin 260 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 37 bin 260 TL

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 37 bin 260 TL

Vade Sonu Toplam: 1 milyon 37 bin 260 TL

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