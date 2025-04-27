Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor! 1 milyon TL’nin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesinin ardından, piyasalardaki likidite yönetimi büyük oranda bu yeni seviyeye göre şekillenmeye başladı.
Bankalar ise hem müşteri çekmek hem de fon sağlamak adına mevduat faizlerini yükselterek güçlü bir rekabet ortamı oluşturdu.
Haftanın başında yalnızca tek bir bankada görülen yüzde 50 seviyesindeki faiz oranı, hafta sonuna doğru birden fazla bankada yaygın hale gelirken, en yüksek faiz oranı yüzde 52 seviyesine yaklaştı.
BANKALARDA MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE DURUMDA?
Bankaların sunduğu güncel ve yüksek faizli mevduat hesaplarının listesi şu şekilde:
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 26 bin 455 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 26 bin 455 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 33 bin 162 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 33 bin 162 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 33 bin 907 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 33 bin 907 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 25 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 35 bin 25 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 36 bin 142 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 142 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 36 bin 142 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 142 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 35 bin 770 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 35 bin 770 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 36 bin 515 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 515 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 36 bin 515 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 515 TL
DENİZBANK (KAPTAN HESAP)
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 36 bin 888 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 36 bin 888 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 37 bin 260 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 37 bin 260 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 37 bin 260 TL
Vade Sonu Toplam: 1 milyon 37 bin 260 TL
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