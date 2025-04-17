Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Geldikleri gibi gidiyorlar!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararıyla politika faizi AKP'nin iktidara geldiği Kasım 2002'deki seviyesine geri döndü. 19 Mart'ta yaşanan siyasi gelişmeler sonrası piyasalarda yaşanan türbülans, TCMB'yi indirim sürecini sonlandırıp faizleri yükseltmeye zorladı.

22 YILDA DÖNÜLEN NOKTA

3 Kasım 2002 tarihindeki seçimlerde iktidara gelen AKP, 22 yılı aşkın süredir Türkiye yönetiminde bulunuyor. AKP hükümeti iktidara geldiğinde politika faizi yüzde 46 seviyesindeydi. 1 Mart 2024 tarihinde yapılan TCMB Para Politikası toplantısı sonucunda yüzde 50'ye çıkarılan politika faizi bu seviyenin de üzerine çıkmıştı. Ardından faizin düşürüleceğine yönelik gelen açıklamaların aksine faizlerdeki düşüş kısa sürdü. İlk olarak 26 Aralık 2024 tarihinde 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5 seviyesine indirilen politika faizi böylece 8 ay sabit bırakılmasının ardından ilk kez indirilmiş oldu.

Ardından 2025 yılının ilk iki toplantısında ise toplamda 500 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 42,5'e düşüren Merkez Bankası, bugünkü kararıyla faizi yeniden yüzde 46'ya yükseltti. Bu kararla üst üste yapılan indirim süreci sona erdi ve politika faizi AKP'nin iktidara geldiği dönemdeki seviyesine geri döndü.

PİYASALARDA SERT DALGALANMA

19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan operasyonlar sonucunda piyasalar alt üst oldu. Dolar/TL ve Euro/TL tarihi zirvelerini görürken Borsa İstanbul'da yaşanan büyük düşüşler sebebiyle dört kez devre kesici devreye girdi.

Döviz kurlarını dengede tutmak için rezerv satışına zorlanan TCMB, 20 Mart'ta takvim dışı bir toplantı düzenleyerek piyasalardaki dalgalanmalara karşı önlem aldı. Bu toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 46'ya yükseltilirken, politika faizi yüzde 42,5'te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'de sabit tutulmuştu. Tüm bu önlemlere karşın dolara olan talebi karşılamak içinse 45 milyar doların üzerinde döviz satışı yapıldığı da ortaya çıkmıştı. Gelinen noktada Merkez Bankası bugün tekrar faiz artırmak zorunda kaldı. 350 baz puanlık artış ile AKP'nin iktidara geldiğinde uygulanan faiz oranına tekrar gelinmiş oldu.