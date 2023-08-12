Satış rekoru kıran MG'den bir elektrikli daha!
MG bu ayı ve 2023 yılını Türkiye'de elektrikli pazarında satış rekorları kırarak geçirdi. MG, 4 ve ZS modellerinden sonra bu kez yeni Marvel R Electric ile geliyor.
Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği köklü İngiliz otomobil markası MG, yeni elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric’in satışlarına başladı. D segmentinde yer alan yeni model, 2.989.000 TL’den başlayan fiyatı ve 85.000 TL’den başlayan kiralama seçeneği ile dikkatleri üzerine topluyor.
Luxury ve Performance olmak üzere iki versiyonu ile Türkiye yollarına çıkan Marvel R Electric, aynı zamanda 4x2 - 4x4 çekiş seçenekleri sunuyor. Marvel R Electric, MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği, 19,4 inçlik dokunmatik ekranı, V2L Enerji Paylaşım Özelliği gibi teknolojileriyle kullanıcısına yepyeni bir deneyim vadediyor.
Dört tekerlekten çekişli Performance versiyonunda 288 HP güç ve 370 kilometre menzil; arkadan itişli Luxury versiyonunda ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik menzil sunan Marvel R Electric’in, her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar yer alıyor. Marvel R ile elektrikli ürün gamını genişletmeye devam eden MG, temmuz ayını 758 adetlik satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlarken ilk 7 ayda gerçekleştirdiği 1697 adetlik toplam satışla da elektrikli araç pazarının zirvesinde yer almıştı.
MG’nin (Morris Garages) yeni modeli Marvel R Electric ülkemizde de satışa sunuldu. D segmentinde yer alan yüzde 100 elektrikli modelin Türkiye’de satışa sunulmasıyla MG’nin model çeşitliliği altıya yükseldi. Markanın geniş ürün gamına eklenen Marvel R Electric, 2.989.000 TL’lik başlangıç fiyatı ile premium segmentteki yerini aldı. Ayrıca Doğan Trend Otomotiv, yeni model için 85.000 TL’den başlayan fiyatlar ile kiralama seçeneği de sunuyor. Luxury ve Performance versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlayan yeni modelin her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar bulunuyor. MG’nin Türkiye’deki ilk 4x4 otomobili unvanını kazanan Marvel R Electric Performance 288 HP güç ve WLTP’ye göre 370 kilometre menzil; çift motorlu, arkadan itişli Luxury versiyonu ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik WLTP menzil sunuyor. Üç elektromotorla donatılan Performance versiyon 4,9 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor. Son hızı ise 200 km/s olarak sınırlandırılıyor.
Tamamen Elektrikli Premium Bir D-SUV!
MG’nin ileri teknoloji ürünü olan yüzde 100 elektrikli D-SUV modeli Marvel R Electric, 4.674 mm uzunluğu ve 2.804 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç mekana sahip. Azami 750 kg çekme kapasitesine sahip olan SUV, bu sayede römork, karavan veya özel bir bisiklet taşıyıcı üzerinde iki e-bisikleti çekebiliyor. 357 litrelik kapasiteye sahip olan bagajın hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1396 litreye kadar artırılabiliyor. Marvel R Electric’in arkadan itişli versiyonunda, ön kaputunun altında ek bir 150 litrelik bagaj daha yer alıyor.
İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan Marvel R Electric’in Performance olarak isimlendirilen dört tekerlekten çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azami 212 kW (288 HP) güç ve 469 km şehir içi menzil sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 HP) güç üretiyor ve menzil şehir içi kullanımlarda 526 km’ye ulaşıyor. Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklim kontrolü, düşük sıcaklıklarda dahi etkileyici verimlilik seviyeleri sunuyor. MG’nin premium modeli Marvel R Electric, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Performance versiyon, sahip olduğu üstün tri-motor teknolojisi ile 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniyede tamamlarken her iki versiyon da 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Kullanıcı, KERS seviyesini trafik yoğunluğuna göre ayarlayarak enerji geri kazanımı elde edebiliyor.
MG Marvel R Electric Donanım
Marvel R Electric, Luxury donanımından itibaren LED farlar, 19 inçlik alaşım jantlar, elektrikli-hafızalı sürücü koltuğu, Bader Napa deri koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, 19.4 inçlik dokunmatik merkezi ekran, menzil artıran donanımlardan ısı pompalı klima ve aktif ön ızgara, 1.14 metrekarelik panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, sanal pedallı bagaj kapağı, hafızalı yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, 360 derece kamera, R-Welcome Akıllı Karşılama Sistemi, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi ve 2500 Watt kapasiteli V2L Enerji Paylaşım Özelliği standart olarak sunuluyor. 3.699.000 TL’den satışa sunulan MG Marvel R Performance'ta ise 9 hoparlörlü BOSE ses sistemi ve Taba (Alcantara) iç döşeme seçeneği sunuluyor.
MG Marvel R Electric Teknik Özellikleri
Tip: Dört tekerlekten çekiş Arkadan itiş
Donanım: Performance Luxury
Azami güç: 212 kW (288 HP) 132 kW (180 HP)
Azami tork: 665 Nm 410 Nm
0-100 km/s: 4,9 sn 7,9 sn
Azami hız: 200 km/s 200 km/s
Batarya kapasitesi: 70 kWsa 70 kWsa
Enerji tüketimi: 209 Wh/km 194.1 Wh/km
WLTP menzil: 370 km 402 km
Yerleşik şarj cihazı kapasitesi (AC): 11 kW 11 kW
DC şarj süresi yüzde 5-80: 43 dk 43 dk
Uzunluk: 4674 mm 4674 mm
Genişlik: 1919 mm 1919 mm
Yükseklik: 1613 mm 1613 mm
Aks aralığı: 2804 mm 2804 mm
Yerden yükseklik: 133.9 mm 131.9 mm
Boş ağırlık: 1.920 kg 1.810 kg
Azami ağırlık: 2.373 kg 2.288 kg
Çekme kapasitesi: 750 kg 750 kg
Ön bagaj kapasitesi: - 150 litre
Arka bagaj kapasitesi: 357-1396 litre 357-1396 litre
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- 50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'