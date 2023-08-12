Satış rekoru kıran MG'den bir elektrikli daha!

Luxury ve Performance olmak üzere iki versiyonu ile Türkiye yollarına çıkan Marvel R Electric, aynı zamanda 4x2 - 4x4 çekiş seçenekleri sunuyor. Marvel R Electric, MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği, 19,4 inçlik dokunmatik ekranı, V2L Enerji Paylaşım Özelliği gibi teknolojileriyle kullanıcısına yepyeni bir deneyim vadediyor.

Dört tekerlekten çekişli Performance versiyonunda 288 HP güç ve 370 kilometre menzil; arkadan itişli Luxury versiyonunda ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik menzil sunan Marvel R Electric’in, her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar yer alıyor. Marvel R ile elektrikli ürün gamını genişletmeye devam eden MG, temmuz ayını 758 adetlik satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlarken ilk 7 ayda gerçekleştirdiği 1697 adetlik toplam satışla da elektrikli araç pazarının zirvesinde yer almıştı.