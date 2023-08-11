Lexus'un yeni modeli siparişe açıldı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:08

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:08

Lexus'dan yapılan açıklamaya göre, tanıtılmasının ardından kısa zamanda büyük beğeni toplayan LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de yollara çıkacak.

Lexus.com.tr adresinden online olarak LBX için talepleri almaya başlayan marka, aynı zamanda modele özel olarak hazırlanan 360 derece konfigüratörle müşterilerin tüm ayrıntıları şimdiden keşfetmesini sağlıyor. Avrupalı müşterilerin tercihlerine ve yaşam tarzlarına göre tasarlanan LBX’in, kısa zamanda markanın Avrupa’da en çok satan modeli olması bekleniyor.

Lexus LBX, yeni tasarım ve teknoloji fikirlerini, Lexus’un kendine has kalitesi ve Omotenashi misafirperverlik felsefesiyle birleştiriyor. Aynı zamanda sıradışı tarzıyla birlikte ürün yelpazesindeki kalıpları kırıyor.

LBX, ürün gamı farklı atmosfer isimleriyle sunuluyor ve her biri farklı müşteri tarzlarını temsil ediyor. “Elegant” ve “Relax” atmosferlerine sahip LBX daha rafine hislere odaklanırken, “Emotion” ile “Cool” atmosferleri ise daha sportif karakterleriyle dikkat çekiyor.

Lexus LBX modeli için özel olarak hazırlanan konfigüratör aracın 360 derece keşfedilmesini, kapıların açılıp kabinin incelenmesini ve farklı atmosferlerin getirdiği renklerin, kabin kaplamalarının ve özelliklerinin keşfedilmesini içeriyor.

LEXUS LBX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni LBX modeli, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1,5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı. Sistem, 136 hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

Daha kompakt yeni E-CVT şanzımanla eşleştirilen LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini sağlarken tam elektrikli sürüş kapasitesini de artırıyor.

LBX, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede yapıyor.