Milyonlar bu haberi bekliyor: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına yönelik birçok iddia ortaya atılırken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu belirterek şunları söyledi;

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?"