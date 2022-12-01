Milyonlar bu haberi bekliyor: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarına çevrildi.
Asgari ücret tespit komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.
Türkiye’de sigortalı çalışanların yüzde 62’si asgari ücretle çalışıyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak, komisyon ne zaman toplanacak?
ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?
2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bugün fiilen başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takvimini ve diğer ayrıntıları değerlendirmek üzere TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile bugün bir araya gelecek.
Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta Bakan Bilgin’in başkanlığında yapması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.
Buna göre; Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariıyla açıklanması bekleniyor.
TİSK BAŞKANINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili şunları söyledi;
"Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz."
TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına yönelik birçok iddia ortaya atılırken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu belirterek şunları söyledi;
"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?"
ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz aylarda asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASKERLİK DOĞUM BORÇLANMASINA DİKKAT!
Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri de asgari ücrete göre belirleniyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük prim, asgari ücretin yüzde 32’si, yurt dışı borçlanmada ise yüzde 45’i oranında bulunuyor.
EYT kapsamında yer alan ve eksik prim günü bulunanların yeni yıldaki prim artışından etkilenmemek için askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasını yılbaşından önce yapmaları gerekiyor.
Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;
YÜZDE 30 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 40 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 50 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.
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