Son Dakika... Saray'da asgari ücret ve EYT zirvesi: Erdoğan, Nebati ve Bilgin ile görüşüyor
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, EYT ve asgari ücret zammı hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yapacağı görüşme başladı. Toplantıda EYT ve asgari ücret zammı ele alınacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve EYT'lilere ilişkin konulara yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yapacağı görüşme başladı.
Saray'da başlayan olan toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırılacak.
EYT'LİLERİN DURUMU
Haziran ayı itibarıyla 1,5 milyon kişiyi kapsaması beklenen EYT'lilere ilişkin de toplantı kapsamında bilgi alışverişi yapılacak. EYT'lilerin bütçeye olacak etkisinin toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Bunun yanında işverene gelecek olan tazminat yükü ve emekli çalışanla normal çalışan arasındaki prim farkının kapatılması da görüşülecek.
Bunun yanında belediyelerin vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması da masadaki diğer konulardan biri olacak. Bakan Bilgin yarın da asgari ücret görüşmeleri için TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.
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