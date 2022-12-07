Milyonların gözü 'asgari ücret toplantısında'... Pazarlık 8 bin 250 liradan başlayacak

İşçi kesimi ayrıca gelir vergisi dilimlerinin adil biçimde belirlenmesini kritik unsur olarak masaya koyacak. İşçi kanadının asgari ücretin seviyesi kadar, gelir vergisi dilimlerinin ayarlanmasını da kritik bulduğu kaydedildi.

Asgari ücretin yıl içinde vergi diliminin üst basamağa çıkması bir yana, toplu sözleşme uygulanan yerlerde yıl içinde birkaç kez farklı ücret hesaplamalarının gündeme geldiği, bunun da ücret yüksekliğinden değil, gelir vergisi dilimlerinin düşük belirlenmesinden kaynaklandığı vurgulandı. İşçi kanadı, işveren tarafının da bu düzenlemeye sıcak bakacağını tahmin ediyor.