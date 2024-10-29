Milyonların gözü burada… İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar!

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN ASGARİ ÜCRET MESAJLARI

Ekonomi yönetiminin ABD temaslarında da asgari ücret ile ilgili konuşmalar öne çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a katıldığı bir yatırımcı toplantısında asgari ücret soruldu. Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.