Ekonomist Mahfi Eğilmez'den asgari ücret hesabı: 'Yapılacak zammın...'

Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:47

Güncelleme: 27.10.2024 - 18:47

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tartışmalar devam ederken bir açıklama da ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den geldi.

Kendi bloğunda yazılar yazan Eğilmez, 2025 asgari ücreti için değerlendirmelerde bulundu. "Asgari ücretin geçmiş enflasyon kadar artırılmasının dezenflasyon mücadelesine zarar vereceğini öne süren güçlü bir grup var" diyen Eğilmez, "Bu grubun içinde IMF, Dünya Bankası, yabancı bankalar, yabancı fonlar, bir bölüm iş insanı ve hükümet yapılacak ücret artışlarının 2025 yılında beklenen enflasyondan fazla olmaması gerektiğini öne sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eğilmez, asgari ücretin ve emekliler dâhil bütün ücretlerin geçmiş enflasyon kadar artırılmasının doğru olduğunu öne sürenlerle aynı düşüncede olmadığını belirtilerek şunları yazdı:

"BEKLENEN ENFLASYONUN BİLE YARISINDA KALACAĞINI GÖRMÜŞ OLURUZ"

"Ağustos ayında açlık sınırı 19.271 lira, tek başına yaşayan bir kişinin yaşam maliyeti 24.962 lira olarak tespit edildi. Buna göre asgari ücret hem açlık sınırının hem de tek kişinin yaşam maliyetinin altına düşmüş bulunuyor. Bu durumun yılsonuna kadar daha da bozulacağını düşünürsek asgari ücretin satın alma gücünü ne kadar yitirmiş olduğunu görebiliriz.

Merkez Bankası anketindeki tahminleri veya TÜRK-İŞ’in tespitlerini dikkate alırsak asgari ücrete yüzde 50’nin altında yapılacak zammın 2025 için beklenen enflasyonun bile yarısında kalacağını görmüş oluruz."