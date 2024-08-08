O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2024 Perşembe, 09:56
O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Hükümetin 'yüksek faiz düşük kur' politikası nedeniyle dolar/TL kuru uzun bir süredir yatay seyrediyor.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

2024 yılına 29,65 seviyesinden başlayan dolar/TL, sekiz ayda sadece yüzde 13,55 değer kazandı. Dolar kuru yeni günde 33,50 civarından işlem görerek zirveye yakın seyrediyor. 

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Yılın ikinci yarısına girerken piyasalarda dolar/TL kurunun yıl sonunu nasıl kapatacağı ise merak konusu.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Uluslararası piyasalarda önde gelen yedi finans kurumu yıl sonu dolar kuru tahminlerini açıkladı.

İşte kurumların tahminleri:

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

HSBC, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirledi.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak açıkladı.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Almanya'nin en büyük bankalarından Deutsche Bank, yıl sonu dolar kuru tahminini 37,0 olarak belirledi.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Fransa merkezli bankacılık sektörünün önemli oyuncularından BNP Paribas, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

Almanya'nin önde gelen bankalarından Commerzbank, yıl sonu dolar kuru tahminini 35,0 olarak açıkladı.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

ABD merkezli yatırım bankası MorganStanley, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.

O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu

ABD'nin büyük bankalarindan Wells Fargo, yıl sonu dolar kuru tahminini 32,5 olarak açıkladı.

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