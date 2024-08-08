O rakam dikkat çekti! Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
Hükümetin 'yüksek faiz düşük kur' politikası nedeniyle dolar/TL kuru uzun bir süredir yatay seyrediyor.
2024 yılına 29,65 seviyesinden başlayan dolar/TL, sekiz ayda sadece yüzde 13,55 değer kazandı. Dolar kuru yeni günde 33,50 civarından işlem görerek zirveye yakın seyrediyor.
Yılın ikinci yarısına girerken piyasalarda dolar/TL kurunun yıl sonunu nasıl kapatacağı ise merak konusu.
Uluslararası piyasalarda önde gelen yedi finans kurumu yıl sonu dolar kuru tahminlerini açıkladı.
İşte kurumların tahminleri:
HSBC, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirledi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak açıkladı.
Almanya'nin en büyük bankalarından Deutsche Bank, yıl sonu dolar kuru tahminini 37,0 olarak belirledi.
Fransa merkezli bankacılık sektörünün önemli oyuncularından BNP Paribas, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.
Almanya'nin önde gelen bankalarından Commerzbank, yıl sonu dolar kuru tahminini 35,0 olarak açıkladı.
ABD merkezli yatırım bankası MorganStanley, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.
ABD'nin büyük bankalarindan Wells Fargo, yıl sonu dolar kuru tahminini 32,5 olarak açıkladı.
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