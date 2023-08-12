Peugeot 2008 Türkiye'ye geliyor
Yeni Peugeot 2008, 3 farklı motor seçeneği ile eylülde Türkiye'de satışa çıkıyor.
Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından eylül ayından itibaren 3 farklı motor seçeneğiyle ülkemiz yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Benzinli 1.2 PureTech 130, dizel 1.5 BlueHDi 130 ve elektrikli 156 HP’lik E-2008 ile Türkiye’ye tüm güç üretim alternatifleriyle giriş yapmaya hazırlanan yeni 2008, müşterilerin ihtiyaçlarına göre seçme özgürlüğü sağlıyor.
2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700 bin adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen elektrikli E-2008 modelinin payı da dikkat çekiyor. Peugeot 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. Peugeot 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.
Yeni Peugeot 2008, ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT versiyonlarıyla İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor.
Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. Yeni 2008’in gösterge paneli, ALLURE ve GT versiyonlarında dijital. 10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip ve GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. ACTIVE PRIME versiyonunda analog gösterge paneli bulunuyor. Tüm yeni 2008 versiyonlarında 10 inç merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu. Bu ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarını (ACTIVE PRIME versiyonu) veya en yeni nesil Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine de sahip oluyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Yeni 2008 GT’nin iç mekânı, artık merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. Yeni 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan zarif e-toggle vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.
Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelecek yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.
Yeni 2008’in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor.
⦁ PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.
⦁ BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.
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