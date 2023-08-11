Hyundai'nin yeni devi ortaya çıktı
Hyundai, yeni modeli Santa Fe'nin dünya prömiyerini New Mexico'da yaptı. Santa Fe'deki büyük değişim dikkat çekerken markadan ''Segmentinde sınırları zorlayacak'' açıklaması geldi.
Santa Fe modelinin tarihi gelişimini paylaşmak ve etkili bir tanıtım yapmak için New Mexico'daki Santa Fe bölgesinin tercih edilirken, aynı zamanda Hyundai, araca adını veren coğrafyayı da yad etmiş oldu.
Hyundai'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, birinci nesil Santa Fe'nin 23 yıl önceki tanıtımından bu yana, SUV modellerinin dünya çapında milyonlarca müşterinin beğenisini kazandığını belirterek, ''Yeni Santa Fe'nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliği, segmentinde sınırları zorlayacak'' değerlendirmesinde bulundu.
Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee de yeni Santa Fe 'nin şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında mükemmel bir denge oluşturduğunu iddia etti.
Lee, ''Ayrıca, ailece yapılan seyahatlerden özgürlüğün tadını çıkardığımız kamp maceralarına kadar her şeyin üstesinden gelen bir SUV. Daha uzun dingil mesafesi, geniş iç mekanı ve diklemesine açılan bagaj kapağıyla yeni SANTA FE, günlük kullanımda çok yönlü kullanım özellikleriyle öne çıkıyor'' açıklamalarında bulundu.
SANTA FE İÇ HACMİ
Benzinli Santa Fe'nin ikinci sıra diz mesafesi, yeni modelde 35 mm artırılarak 1.075 mm'ye çıkarıldı. Hibritin ikinci sıra diz mesafesi de 20 mm artırılarak 1.055 mm'ye ulaşıyor. Üçüncü sıra diz mesafesi uzunluğu ise 15 mm artırılarak 761 mm'ye çıkarıldı.
Güçlü SUV, aynı zamanda sınıfının en iyisi üçüncü sıra baş mesafesi sunuyor. Üçüncü sıranın baş yüksekliği 69 mm artırılarak 958 mm'ye çıkamış. Oturma yüksekliği de 30 mm artırılarak 282 mm'ye çıkarılmış ve 10 derece yatırılabiliyor.
SANTA FE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni Santa Fe , Kore ve Kuzey Amerika'da iki farklı aktarma organı seçeneğiyle satışa sunulacak. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip. Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor.
Avrupalı Santa Fe ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunulacak.
SANTA FE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Verilen bilgiye göre, Amerika ve Avrupa dışındaki bazı pazarlarda da 194 PS gücündeki 2,5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak olan yeni Santa Fe, ilk olarak yılın ikinci yarısında Kore'de satılmaya başlanacak.
Gelecek yılın ilk yarısında Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülmesi planlanan otomobilin Kuzey Amerika prömiyeri ise 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapılacak.
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