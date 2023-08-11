Hyundai'nin yeni devi ortaya çıktı

Santa Fe modelinin tarihi gelişimini paylaşmak ve etkili bir tanıtım yapmak için New Mexico'daki Santa Fe bölgesinin tercih edilirken, aynı zamanda Hyundai, araca adını veren coğrafyayı da yad etmiş oldu.

Hyundai'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, birinci nesil Santa Fe'nin 23 yıl önceki tanıtımından bu yana, SUV modellerinin dünya çapında milyonlarca müşterinin beğenisini kazandığını belirterek, ''Yeni Santa Fe'nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliği, segmentinde sınırları zorlayacak'' değerlendirmesinde bulundu.