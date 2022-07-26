Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi otomobil, hangi ÖTV diliminde?

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 17:06
<p><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;">Özel tüketim vergisi </span><strong style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px;">(ÖTV)</strong><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;"> (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı’na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı. Kararın </span><strong style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px;">CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'siz otomobil sözünden hemen sonra yayımlanması</strong><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;"> ise dikkat çekti.</span></p>

Özel tüketim vergisi (ÖTV) (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı’na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı. Kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV'siz otomobil sözünden hemen sonra yayımlanması ise dikkat çekti.

<p><em>Peki hangi araçlar hangi ÖTV dilimine giriyor? İşte ayrıntılar...</em></p>

Peki hangi araçlar hangi ÖTV dilimine giriyor? İşte ayrıntılar...

<p><span style="color: #383838;">Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller <strong>yüzde 45'lik vergi oranı dilimi</strong>nde yer alıyor.</span></p>

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alıyor.

<p><span style="color: #383838;">120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar <strong>yüzde 50'lik vergi diliminde</strong> değerlendiriliyor.</span></p>

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendiriliyor.

<p>ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran <strong>yüzde 60</strong> olarak değerlendiriliyor.</p>

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak değerlendiriliyor.

<p><span style="color: #383838;">175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da</span><strong style="color: #383838;"> yüzde 70 vergi oranı</strong><span style="color: #383838;"> içinde yer alıyor.</span></p>

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alıyor.

<p><span style="color: #383838;">ÖTV matrahı 200 bin lirayı aşan otomobiller <strong>yüzde 80'lik vergi</strong> oranı diliminde yer alıyor.</span></p>

ÖTV matrahı 200 bin lirayı aşan otomobiller yüzde 80'lik vergi oranı diliminde yer alıyor.

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