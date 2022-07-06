ÖTV zammı sonrası 'kaçak içki' kullanımı patladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alkollü içeceklerde ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırılmış; alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 olmuştu. Gelen ilk verilere göre; ÖTV zammı sonrası kaçak içkilere talep arttı...
Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, 2022 yılının Nisan-Haziran aylarını kapsayan kayıt dışı içki tüketim verilerini yayımladı.
Tabloya göre nisan ve haziran aylarında Türkiye’de kayıt dışı içkilere yönelik 152 operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 686 bin 109 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. Bin 848 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Bu süreçte 4 kişi sahte içkiye bağlı zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti, 3 kişi ise aynı şikayetten hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu
Kurumun internet sitesinde yer alan değerlendirmede, alkole gelen zamlar ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kaçak içki miktarının artması arasındaki ilişkiye değinildi.
Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
“2022 yılının ikinci çeyreği, Türkiye’de alkol politikaları bakımından son derece çetin geçti. Firmaların mâliyet zammı ile birlikte, normalde Temmuz ayı itibariyle gündeme gelmesi gereken 6 aylık otomatik ÖTV zammı peş peşe geldiğinden, çeyreğin başı ile sonu arasındaki fiyatlar arasında derin bir uçurum oluştu. Bandrollü alkollü içkilere olan erişimdeki bu anlık (ve fahiş) düşüş, beklentilere paralel olarak karaborsanın ve daha spesifik olarak kaçak/sahte içkiye olan talebin artmasından başka bir netice gündeme getirmedi.
Gerçekten de kaçak/sahte içki, özellikle turistik bölgelerde astronomik vergilerle beraber erişimi halkın büyük kesimi için imkânsız hâle gelen bandrollü içkilere bir alternatif olma yönünde ilerlemektedir. Daha kötüsü, bulundukları yerde istemeden de olsa kaçak/sahte içki tüketebilecek olması bir korkusu gündeme gelmektedir. Her iki sorunun da çözümü, alkollü içkilerdeki fahiş vergi yükünün hafifletilmesi, ÖTV’nin ise kaldırılmasıdır. Bugün bir hayal gibi gözüken bu temenni, Türkiye’nin turizm potansiyeline şüphesiz artı olarak yazacak birçok gelişmeyi beraberinde getirecektir.”
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