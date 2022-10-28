Reuters'tan çarpıcı enflasyon anketi: '24 yılın yeni zirvesi...'
Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) ekim ayında gıda ve giyim fiyatları kalemleri öncülüğünde TL'deki birikimli değer kaybının da etkisiyle aylık yüzde 3.6 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85.6'ya yükselmesi bekleniyor.
Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ekim ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83.8 ila yüzde 87.4 arasında yer alıyor. TÜFE en son Haziran 1998 döneminde yüzde 90.6 artış kaydetmişti.
Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken Merkez Bankasi (TCMB), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek haneli faiz çağrısı karşısında politika faizini 150 baz puan daha indirerek yüzde 10.5 seviyesine çekti.
Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2.6 ila yüzde 4.6 bandında yer alıyor.
Aylık artışta yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda ve giyim fiyatlarının yanı sıra ev eşyası ve konut kalemlerinde de yaşanan yükselişin etkili olması bekleniyor.
Reuters'ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahmini yüzde 70.25 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi ve TL'nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son birkaç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.
TCMB yılın son enflasyon raporunda kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini belirtti fakat yılsonu tahminini yüzde 65.2 seviyesine yükseltti.
Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.
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