Reuters'tan çarpıcı enflasyon anketi: '24 yılın yeni zirvesi...'

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2.6 ila yüzde 4.6 bandında yer alıyor.

Aylık artışta yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda ve giyim fiyatlarının yanı sıra ev eşyası ve konut kalemlerinde de yaşanan yükselişin etkili olması bekleniyor.