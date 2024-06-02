SGK uzmanı açıkladı! Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?

Erdursun, "Kıdem tazminatı açısından ise 30.06.2024'e kadar kıdem tazminatı tavanı 35.058,58TL'dir. Brüt aylığı kıdem tazminatının üzerinde olanlar çalışma süresine göre Temmuz ayını bekleyebilir, 1 Temmuz'dan itibaren kıdem tazminatı tavanının en az %20 artışla ortalama 42.070 TL olacağını düşünüyoruz. Bu rakamın da bir miktar üzerine çıkabilir!" ifadelerini kullandı.