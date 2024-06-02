SGK uzmanı açıkladı! Ne zaman emekli olmak daha avantajlı?
Milyonlarca yurttaş hangi dönemde emekli olmanın daha avantajlı olacağını merak ediyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, hangi dönemde emekli olmanın daha avantajlı olup olmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu.
SGK Uzmanı Erdursun, emekli aylığı açısından haziran ya da temmuz ayının bir önemi olmadığını belirterek her iki durumda da enflasyon farkından eşit yararlanalacağını söyledi.
Özdursun, "Haziran ayında emeklilik müracaatında bulunanlar Temmuz ayı için emekli aylığı alır, Temmuz'da emeklilik için müracaatta bulunanlar Ağustos ayında emekli aylığını hak eder" dedi.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatını oranına temmuz ayında yüzde 20 artış beklediklerini vurguladı.
Erdursun, "Kıdem tazminatı açısından ise 30.06.2024'e kadar kıdem tazminatı tavanı 35.058,58TL'dir. Brüt aylığı kıdem tazminatının üzerinde olanlar çalışma süresine göre Temmuz ayını bekleyebilir, 1 Temmuz'dan itibaren kıdem tazminatı tavanının en az %20 artışla ortalama 42.070 TL olacağını düşünüyoruz. Bu rakamın da bir miktar üzerine çıkabilir!" ifadelerini kullandı.
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