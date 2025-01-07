CHP'li Yücel'den SGK borcu tepkisi: 31 Mart seçimlerini hala hazmedemediler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, SGK’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarına ilişkin taşınmaz teklifini reddetmesine tepki gösterdi. Yücel, “Bu zalim yönetim, halkı ve emekçiyi cezalandırmaya devam ediyor” dedi.

CHP'li Yücel'den SGK borcu tepkisi: 31 Mart seçimlerini hala hazmedemediler
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ANKA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:04

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, SGK’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarına karşılık teminat olarak sunduğu taşınmazları kabul etmemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hayat pahalılığına çare bulamayan bu zalim yönetim, işçiye, emekliye, memura zulmediyor" dedi.

Yücel, Erdoğan ve AKP’nin 2023 seçimlerini hala hazmedemediğini ifade etti. SGK’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarına karşılık gösterdiği taşınmazları kabul etmemesinie tepki gösteren Yücel, belediyenin merkezi bütçeden gelen ödeneğinin büyük kısmına el konulduğunu belirtti.

Yücel, CHP’li belediyelerin halka hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, “Ucuz hesaplarınız tutmayacak” dedi.


Etiketler: #Deniz Yücel #CHP #sgk borçları

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