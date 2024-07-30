Sigaraya bir zam daha geliyor!

"FİYATLARI BİR DAHA DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Marlboro da sektörün lideri, uyuzluk olsun diye düşük açıkladı fiyatları. Normalde ilk yapılan zam ÖTV oranında yapılacak zamdı. Zaten bu zammın 1 ay içinde gelmesini bekliyorduk. Bize iki kere iş yaptırmış olacaklar. Fiyatları değiştirdik, bir daha değiştireceğiz, etiket güncellemesi ile uğraşacağız."