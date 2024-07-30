Sigaraya bir zam daha geliyor!

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2024 Salı, 09:51
Sigaraya bir zam daha geliyor!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, temmuz ayında sigara fiyatlarına yapılan zamların ardından  ağustos ayında bir zam daha yapılacağını açıkladı.

Sigaraya bir zam daha geliyor!

Tele1'in haberine göre Dündar, zam miktarının 4-5 lira civarında olacağını açıkladı.

Sigaraya bir zam daha geliyor!

ZAMMI ERTELEDİLER

Dündar, mevcut zamların rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılmadığını ve temmuz ayında beklenen zammın 8-9 TL olması gerektiğini söyledi. 

Sigaraya bir zam daha geliyor!

Ancak Philip Morris grubunun fiyat listesinde daha düşük bir artış yapmasının, diğer markaların zammı ertelemesine neden olduğunu belirtti.

Sigaraya bir zam daha geliyor!

Zammın ertelenmesi sebebiyle tekel bayi işletmecilerinin zor durumda kaldığını belirten Dündar, şunları söyledi:

“Ortalama 4-5 TL zam gelecek. Ağustosun ilk iki haftası içinde gelecek. Firmalar henüz hazırlıklarını bitirmediler. Normalde ilk yapılan 8-9 TL’lik zamlar vardı, asıl yapılması gereken zam miktarı oydu. JTI, daha önce açıkladı fiyatları. 

Sigaraya bir zam daha geliyor!

"FİYATLARI BİR DAHA DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Marlboro da sektörün lideri, uyuzluk olsun diye düşük açıkladı fiyatları. Normalde ilk yapılan zam ÖTV oranında yapılacak zamdı. Zaten bu zammın 1 ay içinde gelmesini bekliyorduk. Bize iki kere iş yaptırmış olacaklar. Fiyatları değiştirdik, bir daha değiştireceğiz, etiket güncellemesi ile uğraşacağız."

Sigaraya bir zam daha geliyor!

“MÜŞTERİ SİGARA SAKLADIĞIMIZI SANIYOR”

Zam haberleri sonrası talep arttığı için stokların tükendiğini söyleyen Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumda zorluk yaşayan biziz. Firmalar kısıtlama yapıyor. Vatandaş da doğal olarak geldiğinde fazla sigara almak istiyor, karton olarak satın almak istiyor. Bu sefer elimizdeki mal yoka düşüyor. Müşteri ‘rafta sigara yok’ diyor. İyi de bitiyor yani. Hem stoğumuzu koruyamıyoruz, hem de müşteriyle karşı karşı kalıyor. 

Sigaraya bir zam daha geliyor!

Müşteri sigarayı sakladığımızı sanıyor ama talep arttığı için elimizdeki stok tükeniyor. Firmalara, küçük esnafları müşteriyle karşı karşıya bırakmaması için çağrı yapıyoruz."

Sigara sigaraya zam Erol Dündar

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