SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: Enflasyon farkına göre emekli zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli yurttaş 8 Kasım'da açıklanacak enflasyon raporunu merakla bekliyor. Temmuz-eylül dönemi için enflasyon farkı yüzde 8,9 olarak hesaplandı. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zamlarla ilgili yeni hesaplamalar tamamlandı ve en düşük emekli maaşı için öngörülen rakam belirlendi. İşte emekli maaşı tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 8 Kasım 2024 tarihinde ekim ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Bu açıklama, 4 aylık enflasyon farkının netleşmesini sağlayacak. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, ağustos'ta yüzde 2,47 ve eylül'de yüzde 2,97 olarak kaydedildi.
Yılın ikinci yarısının ilk üç ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri için 3 aylık zam oranı kesinleşmiş oldu. Memur ve emekli maaşı zammı için yüzde 1,04 oranında bir enflasyon artışı daha gerekecek.
EKİM AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı için aylık enflasyon tahminlerini artırdı. Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,24'ten yüzde 2,39'a yükseldi. Bu hesaplamalar ışığında 4 aylık enflasyon farkının yüzde 11,52 olacağı öngörülüyor. Böylece memur ve memur emeklileri için zam farkı yüzde 1,39 olarak hesaplandı. 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 6'lık ek zamla birlikte toplamda yüzde 7,48’lik bir artış bekleniyor.
EMEKLİLER VE MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?
Piyasa Katılımcıları Anketi’nde TÜFE beklentisi, yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıkarıldı. Bu durumda SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 15,53 olarak tahmin ediliyor. Memur maaşlarındaki artış ise yüzde 11,33 olarak öngörülüyor.
4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI
Bağkur (Esnaf): 12 bin 695 TL’den 14 bin 157 TL’ye
Bağkur (Tarım): 10 bin 089 TL’den 11 bin 251 TL’ye
SSK (2000 Öncesi): 14 bin 178 TL’den 15 bin 811 TL’ye
SSK (2000 Sonrası): 8 bin 789 TL’den 9 bin 801 TL’ye yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
En düşük emekli maaşı yüzde 25'lik artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak 2025 zammıyla bu rakamın 14-15 bin lira aralığına ulaşması tahmin ediliyor.
En düşük memur emekli maaşı: 17 bin 586 TL’den 18 bin 901 TL’ye,
En düşük memur maaşı: 39 bin 205 TL’den 42 bin 137 TL’ye,
Bekar memur maaşı: 36 bin 236 TL’den 38 bin 946 TL’ye yükselecek.
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