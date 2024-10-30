SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor: Enflasyon farkına göre emekli zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı yüzde 25'lik artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak 2025 zammıyla bu rakamın 14-15 bin lira aralığına ulaşması tahmin ediliyor.

En düşük memur emekli maaşı: 17 bin 586 TL’den 18 bin 901 TL’ye,

En düşük memur maaşı: 39 bin 205 TL’den 42 bin 137 TL’ye,

Bekar memur maaşı: 36 bin 236 TL’den 38 bin 946 TL’ye yükselecek.