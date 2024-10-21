Ocak 2025’te emekli maaşları ne kadar artacak? Prof. Dr. Şenol Babuşcu detayları açıklandı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:36

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:36

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak artışlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Babuşcu, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammının yüzde 14 ile yüzde 17 arasında, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 10 ile yüzde 13 arasında olacağını belirtti.

Ekim, Kasım ve Aralık 2024 aylarında aylık enflasyon oranlarının ortalama yüzde 2,5 olması durumunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşecek. Eğer aylık enflasyon yüzde 2 olursa, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15,59, yüzde 1,5 olursa ise yüzde 13,9 seviyesinde olacak.

Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarının Ocak 2025 artış oranları şu şekilde öngörülüyor:

- Aylık ortalama yüzde 2,5 enflasyon olduğunda artış yüzde 17,3,

- Aylık ortalama yüzde 2 enflasyon olduğunda artış yüzde 15,59,

- Aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon olduğunda ise artış yüzde 13,9.

Memur ve memur emeklileri için ise Ocak 2025 artış oranları şöyle:

- Aylık ortalama yüzde 2,5 enflasyon olduğunda artış yüzde 13,03,

- Aylık ortalama yüzde 2 enflasyon olduğunda artış yüzde 11,39,

- Aylık ortalama yüzde 1,5 enflasyon olduğunda ise artış yüzde 9,76 olacak.

Bu bilgiler, emeklilerin maaşlarının geleceği hakkında önemli bir perspektif sunuyor.



