Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!
cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2024 Pazartesi, 09:51
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

Emekli maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zam için hazırlıklar sürüyor. 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) emeklilerini ilgilendiren zam oranı 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. 

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Beklentiler zam oranının yüzde 13,6 ila yüzde 16 arasında olacağı yönünde. Memur emeklileri için maaş eşitleme formülü gündemde yer alırken, emeklilere refah payı verilmesi planlanmıyor.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

11 bin TL civarındaki kök maaşa sahip emekliler için sıfır zam almamak adına en düşük maaş düzenlemesi düşünülüyor. TÜİK’in aralık enflasyon verileri açıklandığında zam kesinleşecek ve emeklilere yapılacak artış netleşecek. 

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

ENFLASYON VERİLERİ İPUÇLARI VERİYOR

Şu anda 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 41-45 arasında değişen oranlar emekli zammı için ipuçları veriyor.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan maaş artışlarında, SSK ve Bağkur emeklilerinin oranı memur emeklilerinin zam farkı nedeniyle daha yüksek olmuştu. Ocak 2025 döneminde bu farkın kapatılması için 5 puanlık bir eşitleme gündeme gelebilir.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyonu tek haneye indirme hedefini sürdüğünü belirten ekonomi yönetiminde 2025 yılında refah payı artırımı gündemde değil. En düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi formülü ise masada ve bu düzenlemenin Meclis onayına sunulması bekleniyor.

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