Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan maaş artışlarında, SSK ve Bağkur emeklilerinin oranı memur emeklilerinin zam farkı nedeniyle daha yüksek olmuştu. Ocak 2025 döneminde bu farkın kapatılması için 5 puanlık bir eşitleme gündeme gelebilir.