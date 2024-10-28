Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkurlulara yeni düzenleme yolda!
Emekli maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zam için hazırlıklar sürüyor. 4A (SSK) ve 4B (Bağkur) emeklilerini ilgilendiren zam oranı 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Beklentiler zam oranının yüzde 13,6 ila yüzde 16 arasında olacağı yönünde. Memur emeklileri için maaş eşitleme formülü gündemde yer alırken, emeklilere refah payı verilmesi planlanmıyor.
11 bin TL civarındaki kök maaşa sahip emekliler için sıfır zam almamak adına en düşük maaş düzenlemesi düşünülüyor. TÜİK’in aralık enflasyon verileri açıklandığında zam kesinleşecek ve emeklilere yapılacak artış netleşecek.
ENFLASYON VERİLERİ İPUÇLARI VERİYOR
Şu anda 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 41-45 arasında değişen oranlar emekli zammı için ipuçları veriyor.
Geçtiğimiz ocak ayında yapılan maaş artışlarında, SSK ve Bağkur emeklilerinin oranı memur emeklilerinin zam farkı nedeniyle daha yüksek olmuştu. Ocak 2025 döneminde bu farkın kapatılması için 5 puanlık bir eşitleme gündeme gelebilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Enflasyonu tek haneye indirme hedefini sürdüğünü belirten ekonomi yönetiminde 2025 yılında refah payı artırımı gündemde değil. En düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi formülü ise masada ve bu düzenlemenin Meclis onayına sunulması bekleniyor.
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