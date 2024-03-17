SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

"Bundan sonra gözler temmuza çevrilecek. Emekli aylıklarında minimum olması gereken rakam asgari ücretin üstünde olmasıdır. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Emekli aylığının ortalaması bunun üstüne çıkmalı. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz."