SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SSK ve Bağkur emeklilerinin gözlerinin çevrildiği seyyanen zamla ilgili yeni tarih verdi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala SSK ve Bağkur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zam yetersiz kalırken; hükümetin emekliler için destek paketi çalışmaları yaptığı konuşuluyor.
Emeklilerin gözü seyyanen zamdayken bir açıklama da SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.
Erdursun, YouTube kanalındaki yayınında şunları söyledi:
"Bayram ikramiyesi netleşti, 3 bin lira oldu. 31 Mart 2024'e kadar emeklilik için müracat edenler bayram ikramiyesinden yararlanacaklar."
"Son dakika Cumhurbaşkanı'ndan açıklama gelebilir emekli aylıklarıyla ilgili ama artık mart ayında emeklinin cebine ekstra bir şey gelmeyeceğini anladık."
"Nisan ayında bir düzenleme olacaksa olur. Seçim öncesinde vermeyip nisan ayına bırakmak biraz saçma bir durum."
"Zorunlu olarak 1 Temmuz'da zaten memura, memur emeklisine, SSK ve Bağkur emeklisinin aylıklarında artış olacak."
"Asgari ücrette artış olmayacak demişti hükümet ama asgari ücrete artış yapmazsa emeklinin aylığına artış yapamaz."
"Devlet özel sektörden SGK primi ve vergi primi toplar devlet. Asgari ücrette geçmişten bu yana daha yüksek artış yapılıyor."
"Gelinen noktada emekli aylıklarının asgari ücretin altında kalmasının sebebi asgari ücretin maliyetini özel sektör karşıladığı için çok cömert davrandılar."
"Aynı cömertliği emekli aylığında yapmadılar. Emeklilerin yüzde 75'i yaklaşık olarak asgari ücretin altında aylık almak zorunda."
"Bundan sonra gözler temmuza çevrilecek. Emekli aylıklarında minimum olması gereken rakam asgari ücretin üstünde olmasıdır. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Emekli aylığının ortalaması bunun üstüne çıkmalı. Temmuz ayında ne olacağını göreceğiz."
"Seçim sonrasında mart ayı enflasyonu açıklandığında temmuz ayını bekleyip beklemeyeceklerini göstergesi olacak. Emekli aylıklarında gözler nisan ve mayıs ayında olacak diye düşünüyorum."
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