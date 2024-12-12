Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!
Yurttaş yeni yıla ÖTV zammıyla girecek. Benzin, mazot, LPG, alkol ve tütün ürünlerinde büyük zamlar yolda. 3 Ocak’ta açıklanacak verilerle ÖTV oranlarında nasıl değişiklikler olacağı belli olacak.
Türkiye yeni yıla birçok vergi zammı ile başlayacak. 1 Ocak itibarıyla vergi, harç ve cezalar, yüzde 43,93’lük Yeniden Değerleme Oranı ile artacak. Ancak, bu artış sadece bu verilerle sınırlı kalmayacak; 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla eş zamanlı olarak yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile benzin, motorin (mazot), LPG (Otogaz), alkol ve tütün ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı da belirlenecek.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı hesaplamalarla benzin, mazot ve LPG’deki ÖTV artışının yüzde 8,2’ye kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bingöl, ayrıca, alkol ve tütün ürünlerinde de ÖTV artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
3 OCAK TARİHİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı Yİ-ÜFE verisi, akaryakıtta ÖTV oranlarını belirleyecek. Bingöl, yüzde 1’lik bir artış durumunda dahi, benzin, motorin ve LPG’deki ÖTV artışının yüzde 8,2’yi bulacağını vurguladı.
BENZİN, MAZOT VE LPG'YE YÜKSEK ZAM GELİYOR
Benzin fiyatlarında 3 Temmuz 2024’te 11,29 TL olan maktu ÖTV tutarının, 3 Ocak’ta 12,22 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu artışın KDV eklenerek daha yüksek bir zam olarak fiyatlara yansıyacağı öngörülüyor. Motorin ve otogazda da sırasıyla 1,4 TL ve 85 kuruşluk zamlar bekleniyor.
ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE DE ZAM YOLDA
Alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV artışları, her 6 ayda bir yapılan düzenlemelerle belirleniyor. Ozan Bingöl, alkoldeki ÖTV artışının 104 TL’ye ulaşacağına dikkat çekti. Eğer Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 olursa, 1 litre alkoldeki ÖTV artışı, 3 Ocak itibarıyla 104 TL olacak.
Bingöl, söz konusu artışların, hem akaryakıt hem de alkol ve tütün ürünleri kullanıcılarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, vergi artışlarının Ocak ayında fiyatlara yansımasını bekliyor.
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