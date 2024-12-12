Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE DE ZAM YOLDA

Alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV artışları, her 6 ayda bir yapılan düzenlemelerle belirleniyor. Ozan Bingöl, alkoldeki ÖTV artışının 104 TL’ye ulaşacağına dikkat çekti. Eğer Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 olursa, 1 litre alkoldeki ÖTV artışı, 3 Ocak itibarıyla 104 TL olacak.

Bingöl, söz konusu artışların, hem akaryakıt hem de alkol ve tütün ürünleri kullanıcılarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, vergi artışlarının Ocak ayında fiyatlara yansımasını bekliyor.