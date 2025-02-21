Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, fiyat değişimlerinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
21 Şubat 2025 Cuma, 10:20
Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. 

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Dövizdeki hareketlilik ve küresel petrol piyasasındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Uzmanlar, son dönemde sık sık değişen fiyatların önümüzdeki günlerde de dalgalanabileceğini belirtiyor.

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin (Zam sonrası): 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası motorin fiyatları, İstanbul’da 48 lirayı aşacak.

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