Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, fiyat değişimlerinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirtiyor.
Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor.
Dövizdeki hareketlilik ve küresel petrol piyasasındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Uzmanlar, son dönemde sık sık değişen fiyatların önümüzdeki günlerde de dalgalanabileceğini belirtiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.43 TL/LT
Motorin (Zam sonrası): 48.01 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.27 TL/LT
Motorin (Zam sonrası): 47.89 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Zam sonrası motorin fiyatları, İstanbul’da 48 lirayı aşacak.
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