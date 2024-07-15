BİSAM araştırdı: Asgari yaşam için 1,5 asgari ücret gerekiyor

Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:54

Güncelleme: 15.07.2024 - 10:54

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

Buna göre, asgari ücret açlık sınırı karşısında erimeye haziran ayında da devam etti.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 44 lirayı buldu. Rapora göre, yoksulluk sınırı da 65 bin lirayı geçti.

Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin 604 lira olarak hesaplandı.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı 634,80 lira olarak saptandı.



