BİSAM araştırdı: Asgari yaşam için 1,5 asgari ücret gerekiyor
BİSAM'ın raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 19 bin 44 lira, yoksulluk sınırının ise 65 bin lirayı geçti.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.
Buna göre, asgari ücret açlık sınırı karşısında erimeye haziran ayında da devam etti.
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 44 lirayı buldu. Rapora göre, yoksulluk sınırı da 65 bin lirayı geçti.
Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin 604 lira olarak hesaplandı.
Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı 634,80 lira olarak saptandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- 'Kimseyi gönderecek değiliz'
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
- Zanlı gözaltında
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz...'