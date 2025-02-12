Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından taşıt kredilerindeki faiz oranları nasıl değişti? Bankalar, 250 bin TL'lik taşıt kredisi için sundukları faiz oranlarını nasıl şekillendirdi? İşte 36 ay vadeli taşıt kredisi geri ödemelerindeki son durum...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte taşıt kredilerindeki faiz oranları düşmeye devam ediyor.
Son olarak, bankalar tarafından sunulan 36 ay vadeli taşıt kredilerinin faiz oranı, önceki hafta yüzde 3,45 iken bu hafta yüzde 3,39'a geriledi.
Peki, 250 bin TL'lik taşıt kredisinin geri ödemesi nasıl şekillendi? İşte bankaların sunduğu yeni faiz oranları ve ödeme planları…
FAİZ İNDİRİMLERİ KREDİLERE OLUMLU YANSIDI
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, taşıt kredilerine de olumlu yansıdı. Faiz oranlarındaki düşüş, özellikle otomobil almak isteyenlerin ilgisini artırırken, şu anda bankaların en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3,39 seviyesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta ise faiz oranı yaklaşık yüzde 3,45 civarındaydı. Diğer bankalarda faiz oranları ise genellikle yüzde 3,50 ile yüzde 4,00 arasında değişiyor.
36 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ
250 bin TL'lik taşıt kredisi almak isteyen tüketicilerin ödeme tutarları, faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor.
İşte 36 ay vadeli taşıt kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme bilgileri:
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 5,09
Aylık Taksit: 18 bin 372 TL
Toplam Ödeme: 662 bin 653 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 17 bin 563 TL
Toplam Ödeme: 633 bin 534 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 4,66
Aylık Taksit: 17 bin 217 TL
Toplam Ödeme: 621 bin 62 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Taksit: 14 bin 967 TL
Toplam Ödeme: 540 bin 69 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 14 bin 369 TL
Toplam Ödeme: 518 bin 541 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 3,48
Aylık Taksit: 14 bin 196 TL
Toplam Ödeme: 512 bin 333 TL
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 13 bin 396 TL
Toplam Ödeme: 483 bin 699 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 13 bin 976 TL
Toplam Ödeme: 504 bin 400 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,45
Aylık Taksit: 14 bin 123 TL
Toplam Ödeme: 509 bin 870 TL
Bu tablo, bankalar arasındaki faiz oranları ve ödeme planlarındaki farkları net bir şekilde gözler önüne seriyor. Taşıt kredisi almayı planlayanlar, faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyebilirler.
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