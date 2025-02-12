Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından taşıt kredilerindeki faiz oranları nasıl değişti? Bankalar, 250 bin TL'lik taşıt kredisi için sundukları faiz oranlarını nasıl şekillendirdi? İşte 36 ay vadeli taşıt kredisi geri ödemelerindeki son durum...

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 11:56
Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte taşıt kredilerindeki faiz oranları düşmeye devam ediyor. 

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Son olarak, bankalar tarafından sunulan 36 ay vadeli taşıt kredilerinin faiz oranı, önceki hafta yüzde 3,45 iken bu hafta yüzde 3,39'a geriledi. 

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Peki, 250 bin TL'lik taşıt kredisinin geri ödemesi nasıl şekillendi? İşte bankaların sunduğu yeni faiz oranları ve ödeme planları…

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

FAİZ İNDİRİMLERİ KREDİLERE OLUMLU YANSIDI

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri, taşıt kredilerine de olumlu yansıdı. Faiz oranlarındaki düşüş, özellikle otomobil almak isteyenlerin ilgisini artırırken, şu anda bankaların en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3,39 seviyesinde bulunuyor. 

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Geçtiğimiz hafta ise faiz oranı yaklaşık yüzde 3,45 civarındaydı. Diğer bankalarda faiz oranları ise genellikle yüzde 3,50 ile yüzde 4,00 arasında değişiyor.

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

36 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ

250 bin TL'lik taşıt kredisi almak isteyen tüketicilerin ödeme tutarları, faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. 

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

İşte 36 ay vadeli taşıt kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme bilgileri:

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,09

Aylık Taksit: 18 bin 372 TL

Toplam Ödeme: 662 bin 653 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Taksit: 17 bin 563 TL

Toplam Ödeme: 633 bin 534 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,66

Aylık Taksit: 17 bin 217 TL

Toplam Ödeme: 621 bin 62 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 14 bin 967 TL

Toplam Ödeme: 540 bin 69 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 14 bin 369 TL

Toplam Ödeme: 518 bin 541 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 3,48

Aylık Taksit: 14 bin 196 TL

Toplam Ödeme: 512 bin 333 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 3,15

Aylık Taksit: 13 bin 396 TL

Toplam Ödeme: 483 bin 699 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,39

Aylık Taksit: 13 bin 976 TL

Toplam Ödeme: 504 bin 400 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,45

Aylık Taksit: 14 bin 123 TL

Toplam Ödeme: 509 bin 870 TL

Taşıt kredisi faiz oranlarında büyük düşüş: İşte banka banka güncel rakamlar!

Bu tablo, bankalar arasındaki faiz oranları ve ödeme planlarındaki farkları net bir şekilde gözler önüne seriyor. Taşıt kredisi almayı planlayanlar, faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyebilirler.

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